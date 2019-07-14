Учительница из штата Аризона, Соединенные Штаты Америки, приговорена судом к 20-летнему тюремному сроку за сексуальную связь со школьником.
Об этом сообщает Fox News.
Сообщается, что 28-летняя Бриттани Замора вступала в интимную связь со своим 13-летним учеником.
Как сообщает Fox News, родители школьника случайным образом заподозрили возможную связь между учительницей и их ребенком. Для того, чтобы выяснить правду, американцы использовали специальное приложение для слежки за телефоном сына.
Бриттани Замору арестовали весной прошлого года. Учительница признала свою вину.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педагог новосибирской школы подралась с ученицей в очереди в туалет.
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