Учительницу из США приговорили к 20 годам тюрьмы за связь с учеником

Учительница из штата Аризона, Соединенные Штаты Америки, приговорена судом к 20-летнему тюремному сроку за сексуальную связь со школьником.



Учительница насильно побрила ученика на глазах целого класса / Новости от 07.12.2018 06:32

Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что 28-летняя Бриттани Замора вступала в интимную связь со своим 13-летним учеником.

Как сообщает Fox News, родители школьника случайным образом заподозрили возможную связь между учительницей и их ребенком. Для того, чтобы выяснить правду, американцы использовали специальное приложение для слежки за телефоном сына.

Бриттани Замору арестовали весной прошлого года. Учительница признала свою вину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педагог новосибирской школы подралась с ученицей в очереди в туалет.

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