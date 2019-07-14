Самочувствие канцлера Германии Ангелы Меркель является сегодня одной из самых обсуждаемых тем в стране.
Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон.
По его словам, многие в официальном Берлине, как и некоторые рядовые граждане страны, подозревают Ангелу Меркель в алкоголизме. Есть и те, поделился немецкий политик, кто опасаются, что у фрау Меркель болезнь Паркинсона.
Петр Быстро заявил, что канцлеру Германии стоит обязательно пройти медицинское освидетельствование — это позволит иметь представление о том, каких последствий следует ждать ей самой и всей стране в случае ухудшения ее здоровья.
Напомним, что за последний месяц Ангела Меркель уже несколько раз испытывала приступ сильной дрожи по всему телу. Первый раз это случилось в ходе встречи с действующим президентом Украины Владимиром Зеленский, а в последний раз свидетелем резко ухудшившегося самочувствия Меркель стал премьер-министр Финляндии Антти Ринне.
Отметим, что 17 июля Ангеле Меркель исполнится 65 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канцлер Германии на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном предпочла слушать гимны двух стран сидя.
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