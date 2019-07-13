Мэр Днепра пригласил Зеленского выпить в случае победы в пари

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о деталях пари, заключенного во время осмотра места капитального ремонта Центрального моста с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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"Мы договорились с мэром, что 14 сентября [День города в Днепре] будет торжественное открытие моста", - сказал Зеленский и добавил, что в случае невыполнения условия Филатов уйдет в отставку.

По словам градоначальника, первоначально в рамках спора он хотел попросить у президента денег для города, однако просчитал такое требование "наглостью", поскольку Зеленский "сдвинул вопрос аэропорта с мертвой точки".

"Поэтому я пригласил его в гости на День города и выпить по рюмке", - написал мэр на своей странице в Facebook.

Напомним, Центральный мост был построен в 1966 году, он соединяет правый и левый берега Днепра. Его ремонт начался в марте 2017 года.