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Ярош призвал захватить и судить туристов из Италии

Мир » Бывший СССР » Украина print

Кандидат в депутаты Верховной Рады Дмитрий Ярош предложил захватить "десяток" туристов из Италии, находящихся на территории Украины. Таким образом он отреагировал на решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам тюрьмы бывшего бойца ВСУ за убийство репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.


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"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину", - написал он на своей странице в Facebook. 

По его мнению, граждан Италии нужно обвинить в участии в "незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР", затем долго судить и приговорить к пожизненному заключению. Такое вполне возможно, поскольку "украинские суды такие же продажные, как и итальянские", считает радикал.

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Темы суд ярош захват италия туристы украина
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