Кандидат в депутаты Верховной Рады Дмитрий Ярош предложил захватить "десяток" туристов из Италии, находящихся на территории Украины. Таким образом он отреагировал на решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам тюрьмы бывшего бойца ВСУ за убийство репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину", - написал он на своей странице в Facebook.
По его мнению, граждан Италии нужно обвинить в участии в "незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР", затем долго судить и приговорить к пожизненному заключению. Такое вполне возможно, поскольку "украинские суды такие же продажные, как и итальянские", считает радикал.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.