Неизвестные повесили "позорную табличку" на дом журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина.
Как уточняет "Комсомольская правда", табличка с надписью "В этом доме гнездится злой петушара Георгий" появилась сразу после выхода в эфир скандальной программы. Через несколько дней ее сняли.
По словам соседа ведущего, в доме живет семья журналиста, он сам съехал год назад, и к родителям заезжал якобы только с охраной.
Напомним, Губания в эфире программы P.S. нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца, однако отказался увольнять журналиста.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.
Украинский телеведущий Артем Овдиенко решил последовать примеру своего грузинского коллеги и записал видеообращение к Владимиру Путину.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.