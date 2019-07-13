На дом оскорбившего Путина ведущего Габунии повесили "табличку позора"

Неизвестные повесили "позорную табличку" на дом журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина.



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Как уточняет "Комсомольская правда", табличка с надписью "В этом доме гнездится злой петушара Георгий" появилась сразу после выхода в эфир скандальной программы. Через несколько дней ее сняли.

По словам соседа ведущего, в доме живет семья журналиста, он сам съехал год назад, и к родителям заезжал якобы только с охраной.

Напомним, Губания в эфире программы P.S. нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца, однако отказался увольнять журналиста.