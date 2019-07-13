Сериалы про наркомафию сильно ухудшают международный имидж Мексики. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Он отметил, что нужно сделать все возможное для преломления этой тенденции.
"Сегодня имидж Мексики во всем мире видится через сериалы про наркомафию. Я вам это говорю, потому что мне об этом сообщали премьер-министры, высокие чиновники всего мира. Для нас это совсем несправедливо", - сказал он во время заседания совета по туристической дипломатии.
Министр добавил, что Мексика должна продвигать другие ценности. "Нам придется многое сделать в социальных сетях, а также в сериалах. Это можно и нужно, и мы хотим это сделать", - заключил глава МИД страны.
Сериалы про мексиканскую наркомафию пользуются большим спросом по всему миру. К ним можно отнести несколько сезонов сериала "Чапо" про наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, сериал "Королева юга" и два сезона сериала "Нарко".
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