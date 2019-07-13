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Глава МИД Мексики пожаловался на сериалы про наркомафию

Мир » Северная Америка » Мексика print

Сериалы про наркомафию сильно ухудшают международный имидж Мексики. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Он отметил, что нужно сделать все возможное для преломления этой тенденции.


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"Сегодня имидж Мексики во всем мире видится через сериалы про наркомафию. Я вам это говорю, потому что мне об этом сообщали премьер-министры, высокие чиновники всего мира. Для нас это совсем несправедливо", - сказал он во время заседания совета по туристической дипломатии. 

Министр добавил, что Мексика должна продвигать другие ценности. "Нам придется многое сделать в социальных сетях, а также в сериалах. Это можно и нужно, и мы хотим это сделать", - заключил глава МИД страны. 

Сериалы про мексиканскую наркомафию пользуются большим спросом по всему миру. К ним можно отнести несколько сезонов сериала "Чапо" про наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, сериал "Королева юга" и два сезона сериала "Нарко".

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Темы имидж сериалы мексика наркомафия
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