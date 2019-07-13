Неизвестные обстреляли здание телеканала "112 Украина" из гранатомета

Полицейские Киева разыскивают двух людей, которые выстрелили в стену здания украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета. При обстреле был поврежден фасад здания. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.



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Инцидент произошел в 3:40 утра. Местные жители сообщили в полицию о звуке, похожем на взрыв. На место прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и патрульные. Рядом со зданием телеканала был найден отстрелянный тубус гранатомета.

Пострадавших в результате происшествия нет. Полиция квалифицировала случившееся как террористический акт.

Телеканал неоднократно заявлял о получаемых угрозах от радикалов, которые "пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам".

Ранее на Украине возбудили два уголовных дела из-за несостоявшегося телемоста между NewsOne и "Россией 24". Руководство украинского телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистов - в государственной измене.