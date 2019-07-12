Министр труда США Александр Акоста подал в отставку в связи с публикациями в американской прессе о его причастности к делу миллиардера Джеффри Эпштейна. О том, что Акоста был причастен к заключение сделки Эпштейна со следствием написала газета Miami Herald в ноябре 2018 года.
По информации издания, Джеффри Эпштейна обвиняли в 2007 году в организации проституции с участием несовершеннолетним. Тогда Александр Акоста занимал должность федерального прокурора Майами.
Акоста пошел на сделку с адвокатами миллиардера и согласился на 13 месяцев заключения, признание вины, а также выплату компенсации жертвам, которые пострадали от проституции.
В июле 2019 года Джеффри Эпштейна снова обвинили в торговле людьми и проституции. Поскольку он не признает свою вину ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который считает, что команду Трампа в правительстве США начали зачищать.
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