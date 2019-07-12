На Украине потребовали возбудить дело из-за восстановления бюста Жукова

Украинский институт национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру и национальную полицию с требованием возбудить уголовное дело из-за восстановления бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.



В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове / Новости от 02.06.2019 18:28

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 памятника, посвященного Георгию Жукову, возбудить уголовное производство", - приводит выдержку из обращения телеканал RT.

В организации также призывают привлечь виновных лиц к ответственности.

Напомним, памятник Георгию Жукову вернули 11 июля на его прежнее место - рядом со зданием харьковского Дворца спорта. В начале июня бюст был снесен националистами.

"Мы восстановили историю, историческую ценность той победы, которая была во время Второй мировой войны. Это непростое решение, но мы его выполнили со своими честью и долгом чтить память наших дедов и братьев", - оценил восстановление бюста Жукова мэр Харькова Геннадий Кернес.