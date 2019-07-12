Убийцу итальянского журналиста в Донбассе приговорили к 24 годам тюрьмы

Военнослужащий украинского добровольческого батальона Виталий Маркив был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство журналиста в 2014 году. Следствие смогло предоставить суду доказательства, что именно Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии виновен в смерти Андреа Роккелли.



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Примечательно, что обвинение требовало приговорить подозреваемого к 17 годам лишения свободы, но суд ужесточил наказание, поскольку от минометного огня Маркива, помимо Роккелли, скончался его переводчик - российский правозащитник Андрей Миронов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Виталия Маркива задержали по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли.

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