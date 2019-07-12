Руководство партии "Христианско-демократический союз" считает, что канцлер Германии Ангела Меркель может досрочно уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники внутри партии.
Высокопоставленные чиновники партии ведут активные дискуссии на тему, сможет ли Ангела Меркель исполнять обязанности канцлера ФРГ до 2021 года, когда у нее запланирована отставка. Большинство членов партии считает, что Меркель необходимо досрочно покинуть должность канцлера, чтобы позаботиться о своем здоровье.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ангеле Меркель пришлось сидя слушать гимн во время встречи с премьер-министром Дании, чтобы не допустить инцидентов с дрожью.
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