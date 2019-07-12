Однопартийцы Меркель считают, что она может досрочно уйти в отставку

Руководство партии "Христианско-демократический союз" считает, что канцлер Германии Ангела Меркель может досрочно уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники внутри партии.



Видео: Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Новости от 18.06.2019 14:28

Высокопоставленные чиновники партии ведут активные дискуссии на тему, сможет ли Ангела Меркель исполнять обязанности канцлера ФРГ до 2021 года, когда у нее запланирована отставка. Большинство членов партии считает, что Меркель необходимо досрочно покинуть должность канцлера, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ангеле Меркель пришлось сидя слушать гимн во время встречи с премьер-министром Дании, чтобы не допустить инцидентов с дрожью.

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