Порошенко прокомменитровал идею Зеленского о расширении люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский хочет освободить места у власти для пророссийской пятой колонны. Так политик прокомментировал недавнее предложение президента о своей люстрации.



Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко / Новости от 07.06.2019 08:50

"Список тех, кого Зеленский предлагает люстрировать я уже видел. Именно против этих лиц были введены российские санкции. Эти люди защищали Украину, защищали то, что было достигнуто революцией Достоинства и сдерживали пророссийскую пятую колонну", - пояснил Порошенко.

Политик предложил украинцам способ противостоять Владимиру Зеленскому - объединиться под эгидой мощной политической силы, которой Порошенко считает свою новую партию.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Порошенко предупреждал украинцев о "ползучем пророссийском реванше". Экс-президент обвинял Зеленского и его команду в лояльности к России.

Читайте также:

Порошенко выгнали с предвыборного митинга в Закарпатье