Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский хочет освободить места у власти для пророссийской пятой колонны. Так политик прокомментировал недавнее предложение президента о своей люстрации.
"Список тех, кого Зеленский предлагает люстрировать я уже видел. Именно против этих лиц были введены российские санкции. Эти люди защищали Украину, защищали то, что было достигнуто революцией Достоинства и сдерживали пророссийскую пятую колонну", - пояснил Порошенко.
Политик предложил украинцам способ противостоять Владимиру Зеленскому - объединиться под эгидой мощной политической силы, которой Порошенко считает свою новую партию.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Порошенко предупреждал украинцев о "ползучем пророссийском реванше". Экс-президент обвинял Зеленского и его команду в лояльности к России.
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