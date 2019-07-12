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Источник Правда.Ру

Порошенко прокомменитровал идею Зеленского о расширении люстрации

Мир » Бывший СССР » Украина print

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский хочет освободить места у власти для пророссийской пятой колонны. Так политик прокомментировал недавнее предложение президента о своей люстрации.


Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко / Новости от 07.06.2019 08:50

"Список тех, кого Зеленский предлагает люстрировать я уже видел. Именно против этих лиц были введены российские санкции. Эти люди защищали Украину, защищали то, что было достигнуто революцией Достоинства и сдерживали пророссийскую пятую колонну", - пояснил Порошенко.

Политик предложил украинцам способ противостоять Владимиру Зеленскому - объединиться под эгидой мощной политической силы, которой Порошенко считает свою новую партию.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Порошенко предупреждал украинцев о "ползучем пророссийском реванше". Экс-президент обвинял Зеленского и его команду в лояльности к России.

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Темы зеленский порошенко люстрация пятая колонна
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