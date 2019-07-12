Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Градоначальник пообещал уйти в отставку, если ремонт моста, соединяющего два берега реки Днепр, не завершится ко дню города, 14 сентября.
"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста", - сказал Зеленский.
Пари было заключено во время поездки главы государства в Днепр и осмотре работ на объекте. Центральный мост был построен в 1966 году, он соединяет правый и левый берега Днепра. Его ремонт начался в марте 2017 года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что за четыре года Россия сумела построить Крымский мост, а власти Днепра до сих пор не могут открыть городской мост.
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