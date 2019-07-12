Послы стран "группы семи" (G7) не поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине несравнима с той, что имела место после "революции достоинства", - отмечается в заявлении послов.
Накануне президент Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому Петр Порошенко и его ближайшее окружение могут попасть под люстрацию. По словам Зеленского, главная цель такой инициативы - прекращение злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей.
По действие нового документа попадут президент, депутаты парламента, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также руководство оборонных предприятий страны.
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