Китай введет санкции против компаний США, продающих оружие Тайваню

Министерство иностранных дел Китая сделало официальное заявление о планах ввести санкции против американских компаний. Под ограничения попадут юридические лица, причастные к поставкам вооружения в Тайвань.



Китай грозит серьезными последствиями компаниям, соблюдающим санкции США / Новости от 09.06.2019 10:47

Представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что правительство Китая приняло решение ввести санкции для защиты национальных интересов. В Китае считают поставку оружия Тайваню серьезным нарушением норм международного права.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов, которые рассказывали о последствиях торговой войны между Китаем и США.

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