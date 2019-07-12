Министерство иностранных дел Китая сделало официальное заявление о планах ввести санкции против американских компаний. Под ограничения попадут юридические лица, причастные к поставкам вооружения в Тайвань.
Представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что правительство Китая приняло решение ввести санкции для защиты национальных интересов. В Китае считают поставку оружия Тайваню серьезным нарушением норм международного права.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов, которые рассказывали о последствиях торговой войны между Китаем и США.
Читайте также:
Китай ввел ответные пошлины на ввоз американских товаров
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.