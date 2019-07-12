Константинополь ввел налог для приходов "новой церкви" Украины

Константинопольский патриархат ввел налог для приходов "новой церкви" Украины в связи со срывом сроком передачи религиозных святынь. Об этом заявил управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.



Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией / Новости от 24.06.2019 17:37

Представители Константинополя ранее связывались с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу передачи святынь, как обещал бывший глава государства Петр Порошенко.

"Не получилось. Эммануил [епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский] выставил Епифанию [глава ПЦУ] счет", - сказал представитель УПЦ в интервью телеканалу NewsOne.

Теперь приходы православной церкви Украины должны выплатить Константинопольскому патриархату от 4 до 20 евро. Такие меры вызвали недовольство главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета.