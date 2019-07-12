Константинопольский патриархат ввел налог для приходов "новой церкви" Украины в связи со срывом сроком передачи религиозных святынь. Об этом заявил управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Представители Константинополя ранее связывались с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу передачи святынь, как обещал бывший глава государства Петр Порошенко.
"Не получилось. Эммануил [епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский] выставил Епифанию [глава ПЦУ] счет", - сказал представитель УПЦ в интервью телеканалу NewsOne.
Теперь приходы православной церкви Украины должны выплатить Константинопольскому патриархату от 4 до 20 евро. Такие меры вызвали недовольство главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.