США не стали вводить санкции в отношении главы МИД Ирана

Американское руководство не стало вводить персональные санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.



Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу / Новости от 25.05.2019 11:31

"Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - сказал один из собеседников агентства.

Точные причины отказала Вашингтона от санкций против главы МИД Ирана неизвестны. По мнению американских журналистов, подобный шаг говорит о готовности Белого дома найти другие пути дипломатического решения на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин предложил ввести персональные санкции в отношении ряда государственных служащих Ирана, в том числе и главы иранского МИД.