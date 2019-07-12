Американское руководство не стало вводить персональные санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
"Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - сказал один из собеседников агентства.
Точные причины отказала Вашингтона от санкций против главы МИД Ирана неизвестны. По мнению американских журналистов, подобный шаг говорит о готовности Белого дома найти другие пути дипломатического решения на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин предложил ввести персональные санкции в отношении ряда государственных служащих Ирана, в том числе и главы иранского МИД.
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