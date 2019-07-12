Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, который выполнял рейс Ванкувер - Сидней был вынужден сделать аварийную посадку из-за травм пассажиров. В полете над Гавайями самолет попал в зону высокой турбулентности, которая спровоцировала настоящий хаос на борту.
35 человек получили травмы разной тяжести, однако авиакомпания не прокомментировала состояние пострадавших. Самолет перенаправили на ближайший аэропорт Гонолулу, а пассажирам предоставили бесплатное проживание в отеле, пока авиакомпания не организует рейс в Сидней.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию, которую никогда не говорят пилоты своим пассажирам, чтобы те не боялись летать.
Читайте также:
США обвиняют российского пилота в небезопасном перехвате наблюдательного самолета
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.