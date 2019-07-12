Пассажиры авиалайнера травмировались из-за турбулентности

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, который выполнял рейс Ванкувер - Сидней был вынужден сделать аварийную посадку из-за травм пассажиров. В полете над Гавайями самолет попал в зону высокой турбулентности, которая спровоцировала настоящий хаос на борту.



Мощнейшая турбулентность накрыла лайнер в США: 30 пострадавших / Новости от 10.03.2019 07:01

35 человек получили травмы разной тяжести, однако авиакомпания не прокомментировала состояние пострадавших. Самолет перенаправили на ближайший аэропорт Гонолулу, а пассажирам предоставили бесплатное проживание в отеле, пока авиакомпания не организует рейс в Сидней.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию, которую никогда не говорят пилоты своим пассажирам, чтобы те не боялись летать.

Читайте также:

США обвиняют российского пилота в небезопасном перехвате наблюдательного самолета