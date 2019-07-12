Генерал ВСУ заявил о планах России напасть на Украину через Белоруссию

Россия готовит нападение на Украину через территорию Белоруссии. Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко.



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По его словам, российская военная техника до сих пор остается в ангарах на территории Белоруссии, хотя совместные учения Москва и Минск провели в прошлом году.

"Провели совместные учения, завели армию, технику, и технику не только ПВО, но и общевойсковую - с тем, чтобы по окончании оставить ее там, в складах, под своим контролем", - цитирует его портал "ПолитНавигатор".

Украинский генерал подчеркнул, что российские войска почти беспрепятственно смогут выйти к северной границе Украины, откуда легко попадут в Киев.

Ранее Романенко выступал за создание ракет, которые "доставали бы как минимум до Урала" для сдерживания России от "вооруженной агрессии на территории Украины".