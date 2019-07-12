Россия готовит нападение на Украину через территорию Белоруссии. Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко.
По его словам, российская военная техника до сих пор остается в ангарах на территории Белоруссии, хотя совместные учения Москва и Минск провели в прошлом году.
"Провели совместные учения, завели армию, технику, и технику не только ПВО, но и общевойсковую - с тем, чтобы по окончании оставить ее там, в складах, под своим контролем", - цитирует его портал "ПолитНавигатор".
Украинский генерал подчеркнул, что российские войска почти беспрепятственно смогут выйти к северной границе Украины, откуда легко попадут в Киев.
Ранее Романенко выступал за создание ракет, которые "доставали бы как минимум до Урала" для сдерживания России от "вооруженной агрессии на территории Украины".
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