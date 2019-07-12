МИД Украины обвинил Россию в "нарушении прав украинского меньшинства"

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с решением Генеральной прокуратуры России признать нежелательной канадскую организацию "Всемирный конгресс украинцев".



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В украинском министерстве заявили, что цель организации заключается в "поддержке украинской идентичности" и реабилитации граждан, "пострадавших от российской вооруженной агрессии". По мнению ведомства, решение российской генпрокуратуры говорит о "неизменности репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства".

"Украина готова принять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение как очередное дерзкое нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим" - сказано в заявлении МИД Украины.