Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с решением Генеральной прокуратуры России признать нежелательной канадскую организацию "Всемирный конгресс украинцев".
В украинском министерстве заявили, что цель организации заключается в "поддержке украинской идентичности" и реабилитации граждан, "пострадавших от российской вооруженной агрессии". По мнению ведомства, решение российской генпрокуратуры говорит о "неизменности репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства".
"Украина готова принять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение как очередное дерзкое нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим" - сказано в заявлении МИД Украины.
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