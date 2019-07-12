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Мадуро пообещал поддерживать постоянный диалог с оппозицией

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Правительственная делегация Венесуэлы договорилась о постоянном диалоге с представителями оппозиционных сил страны. С таким заявлением выступил президент республики Николас Мадуро. 


Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией / Новости от 30.01.2019 18:10

"После трех дней напряженного дня диалога с оппозицией мы договорились о создании постоянного стола для переговоров", - написал он на своей странице в Twitter.

Лидер Венесуэлы также высоко оценил поддержку норвежского правительства и выразил надежду в скором достижении "великого соглашения о мире и сосуществовании".

Напомним, переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы начались 9 июля на Барбадосе при участии правительства Норвегии. Стороны обсуждают вопросы, связанные с экономической, политической, культурной и социальной повесткой. 

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Темы мадуро оппозиция венесуэла переговоры
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