Правительственная делегация Венесуэлы договорилась о постоянном диалоге с представителями оппозиционных сил страны. С таким заявлением выступил президент республики Николас Мадуро.
"После трех дней напряженного дня диалога с оппозицией мы договорились о создании постоянного стола для переговоров", - написал он на своей странице в Twitter.
Лидер Венесуэлы также высоко оценил поддержку норвежского правительства и выразил надежду в скором достижении "великого соглашения о мире и сосуществовании".
Напомним, переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы начались 9 июля на Барбадосе при участии правительства Норвегии. Стороны обсуждают вопросы, связанные с экономической, политической, культурной и социальной повесткой.
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