Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к вопросу федерализации Украины. По его мнению, стране это категорически не нужно. Такое заявление он сделал на встрече с премьер-министром Молдавии Майей Санду.



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Зеленский и Санду обсуждали ситуацию в Приднестровье, поэтому украинский лидер решил высказаться по поводу федерализации. По его словам, Украина полностью поддерживает стремление молдавский властей восстановить территориальную целостность.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, который пояснил, почему Украину в будущем ждет федерализация.

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