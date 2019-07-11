Власти Саудовской Аравии разрешат женщинам самостоятельно пересекать государственную границу. Ранее для этого в обязательном порядке требовалось разрешение опекуна женщины: мужа, брата, или отца.
Также правительство страны планирует снять запрет на выезд мужчин до 21 года без разрешения опекунов. Это послабление является одним из немногих, которое было сделано властями страны за последние годы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что впервые в истории Саудовской Аравии пост зарубежного посла заняла женщина. В феврале на должность посла Саудовской Аравии в США была назначена принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.
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