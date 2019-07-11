Власти Саудовской Аравии снимут запрет на путешествия для женщин

Власти Саудовской Аравии разрешат женщинам самостоятельно пересекать государственную границу. Ранее для этого в обязательном порядке требовалось разрешение опекуна женщины: мужа, брата, или отца.



Жительница Саудовской Аравии боится, что ее убьют из-за того, что она ушла из семьи и отказалась от ислама / Новости от 07.01.2019 12:37

Также правительство страны планирует снять запрет на выезд мужчин до 21 года без разрешения опекунов. Это послабление является одним из немногих, которое было сделано властями страны за последние годы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что впервые в истории Саудовской Аравии пост зарубежного посла заняла женщина. В феврале на должность посла Саудовской Аравии в США была назначена принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Читайте также:

Саудовские женщины протестуют против запрета управлять автомобилем