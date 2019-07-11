Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба суда ЕС.
Сообщается, что помимо бывшего главы постсоветской республики, ограничения сняты с его сына, предпринимателя Александра Януковича, бывшего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, бывшего исполняющего обязанности премьер-министр страны Сергея Арбузова и нескольких других членов команды Виктора Януковича.
Напомним, что все они были внесены в санкционные списки в 2014 году на основании уголовных дел о выводе средств из украинского бюджета за границу.
Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, глава государства покинул Украину.
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