Премьер Эстонии: музей в Лагеди – лучшее место для памятника эсэсовцам

Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что не поддерживает инициативу по восстановлению памятника эсэсовцам в поселке Лихула.



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Об этом сообщает ведущее латышское агентство новостей Delfi.

Авторы материала напоминают, что с инициативой по восстановлению памятника выступили представители Консервативной народной партии Эстонии.

Юри Ратас же заявил, что место памятнику не в Лихуле, а в Лагеди.

Отметим, что речь идет о монументе, установленном в Пярну в 2002 году. Затем памятник перенесли в местечко Лихула. Оттуда уже его перевезли в Лагеди и установили на территории местного частного музея.