Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что не поддерживает инициативу по восстановлению памятника эсэсовцам в поселке Лихула.
Об этом сообщает ведущее латышское агентство новостей Delfi.
Авторы материала напоминают, что с инициативой по восстановлению памятника выступили представители Консервативной народной партии Эстонии.
Юри Ратас же заявил, что место памятнику не в Лихуле, а в Лагеди.
Отметим, что речь идет о монументе, установленном в Пярну в 2002 году. Затем памятник перенесли в местечко Лихула. Оттуда уже его перевезли в Лагеди и установили на территории местного частного музея.
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