Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос с целью выяснить, что думают граждане Украины о состоянии дел в постсоветской республике.
Почти половина жителей страны — 39% — считают, что современная Украина движется в неправильном направлении.
Чуть меньше — 35% — украинцев поддерживаются существующий в стране политический курс.
26%, сообщает социологическая группа "Рейтинг", не определились с мнением по этому вопросу.
Примечательно, что больше всего курс развития Украины одобряют жители западной части страны, меньше всего же — жители восточной части постсоветской республики.
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