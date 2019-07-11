"Рейтинг": 39% украинцев считают, что страна развивается неверно

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос с целью выяснить, что думают граждане Украины о состоянии дел в постсоветской республике.



Владимир Зеленский призвал не применять меры против требующих его отставки украинцев / Новости от 26.05.2019 19:00

Почти половина жителей страны — 39% — считают, что современная Украина движется в неправильном направлении.

Чуть меньше — 35% — украинцев поддерживаются существующий в стране политический курс.

26%, сообщает социологическая группа "Рейтинг", не определились с мнением по этому вопросу.

Примечательно, что больше всего курс развития Украины одобряют жители западной части страны, меньше всего же — жители восточной части постсоветской республики.