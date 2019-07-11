Киевский международный институт социологии провел опрос с целью выяснить, как граждане Украины относятся к советскому политическому лидеру Иосифу Сталину.
Выяснилось, что 31% опрошенных считает генералиссимуса "мудрым руководителем".
Примечательно, что на западе постсоветской республики такую точку зрения высказали лишь 19% украинцев, а вот на востоке — 46%.
Положительно же личность Иосифа Сталина, сообщает Киевский международный институт социологии, оценивают лишь 16% респондентов.
25% признались социологам, что генералиссимус им безразличен.
40% относятся к Иосифу Сталину с "неприязнью, страхом или ненавистью".
72% жителей Украины считают Сталина "жестоким, бесчеловечным тираном".
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