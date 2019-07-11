Опрос: 72% украинцев считают Сталина "жестоким, бесчеловечным тираном"

Киевский международный институт социологии провел опрос с целью выяснить, как граждане Украины относятся к советскому политическому лидеру Иосифу Сталину.



Иосифа Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда / Новости от 07.05.2019 12:04

Выяснилось, что 31% опрошенных считает генералиссимуса "мудрым руководителем".

Примечательно, что на западе постсоветской республики такую точку зрения высказали лишь 19% украинцев, а вот на востоке — 46%.

Положительно же личность Иосифа Сталина, сообщает Киевский международный институт социологии, оценивают лишь 16% респондентов.

25% признались социологам, что генералиссимус им безразличен.

40% относятся к Иосифу Сталину с "неприязнью, страхом или ненавистью".

72% жителей Украины считают Сталина "жестоким, бесчеловечным тираном".