Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны. Глава государства представил законопроект, в котором предлагается люстрировать лиц, которые занимали государственные посты с февраля 2014 год по май 2019 ода.



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В перечень люстрируемых должностей вошли: президент Украины, председатель Верховной Рады, генпрокурор, глава СБУ, руководители Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы, секретаря СНБО, глав таможни и оборонных ведомств.

В случае принятия законопроекта люстрация будет распространяться на депутатов Верховной Рады и членов правительства указанного периода.

"Я каждый день общаюсь с самыми разными чиновниками. Замечаю, что им всем фиолетово происходящее в стране. Единственное правильное решение в этой ситуации - лишить их власти", - пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возможном военном перевороте на Украине, поскольку армия недовольна правлением Владимира Зеленского.

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