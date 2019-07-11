Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны. Глава государства представил законопроект, в котором предлагается люстрировать лиц, которые занимали государственные посты с февраля 2014 год по май 2019 ода.
В перечень люстрируемых должностей вошли: президент Украины, председатель Верховной Рады, генпрокурор, глава СБУ, руководители Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы, секретаря СНБО, глав таможни и оборонных ведомств.
В случае принятия законопроекта люстрация будет распространяться на депутатов Верховной Рады и членов правительства указанного периода.
"Я каждый день общаюсь с самыми разными чиновниками. Замечаю, что им всем фиолетово происходящее в стране. Единственное правильное решение в этой ситуации - лишить их власти", - пояснил Владимир Зеленский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возможном военном перевороте на Украине, поскольку армия недовольна правлением Владимира Зеленского.
Читайте также:
В команде Зеленского предложили переименовать русский язык
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.