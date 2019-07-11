Действующий премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил о желании вести диалог с Российской Федерации.
Об этом Ринне рассказал в беседе с корреспондентом немецкого издания Handelsblatt.
По словам финского премьера, Москве и Хельсинки стоит, например, развивать сотрудничество в сфере экологии.
Ринне подчеркнул, что у Финляндии есть определенный вектор отношения с РФ, которого страна будет придерживаться и дальше, но этот вектор не отменяет необходимости налаживания диалога между странами.
Отметим, что так Антти Ринне ответил на вопрос о том, стоит ли Европейскому союзу разработать новую политику в отношении России.
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