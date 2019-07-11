Handelsblatt: премьер Финляндии заявил о желании вести диалог с РФ

Действующий премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил о желании вести диалог с Российской Федерации.

Об этом Ринне рассказал в беседе с корреспондентом немецкого издания Handelsblatt.

По словам финского премьера, Москве и Хельсинки стоит, например, развивать сотрудничество в сфере экологии.

Ринне подчеркнул, что у Финляндии есть определенный вектор отношения с РФ, которого страна будет придерживаться и дальше, но этот вектор не отменяет необходимости налаживания диалога между странами.

Отметим, что так Антти Ринне ответил на вопрос о том, стоит ли Европейскому союзу разработать новую политику в отношении России.