Канцлер Германии Ангела Меркель после трех инцидентов на официальных мероприятиях слушала гимны сидя на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Немецкие СМИ считают, что политиков специально усадили на стулья, чтобы исключить возможные инциденты. Источники сообщили, что протокол встречи с главой правительства Дании был изменен по желанию Меркель.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ангеле Меркель в третий раз стало плохо на официальном мероприятии. Очередной приступ дрожи канцлера Германии произошел в ходе встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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