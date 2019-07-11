Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьер-министром Дании

Канцлер Германии Ангела Меркель после трех инцидентов на официальных мероприятиях слушала гимны сидя на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.



Видео: Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Новости от 18.06.2019 14:28

Немецкие СМИ считают, что политиков специально усадили на стулья, чтобы исключить возможные инциденты. Источники сообщили, что протокол встречи с главой правительства Дании был изменен по желанию Меркель.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ангеле Меркель в третий раз стало плохо на официальном мероприятии. Очередной приступ дрожи канцлера Германии произошел в ходе встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Читайте также:

Меркель снова стало плохо на официальной встрече