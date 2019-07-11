Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Российской Федерации в Вильнюсе.
Об этом сообщает пресс-служба литовского дипломатического ведомства.
Сообщается, что власти постсоветской республики выразили российскому дипломату протест в связи с планами провести в Москве салюты по случаю освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистов.
МИД Литвы назвал салют "циничным шагом" и "провокацией" в преддверии 80-й годовщины заключения пакта Молотова — Риббентропа.
В Вильнюсе отметили, что хоть победа над фашизмом и имела значение как для Литвы, так и для всей Европы в целом, окончание Второй мировой войны "не принесло свободу" республике.
Напомним, что ранее с аналогичным протестом в адрес Российской Федерации выступило и Министерство иностранных дел Эстонии.
Отметим, что салют по случаю освобождения Советским Союзом Вильнюса от фашистско-немецких захватчиков пройдет послезавтра, 13 июля. В честь освобождения Каунаса же салют состоится 1 августа.
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