Туск назвал распад СССР счастливым событием для всех

Глава Европейского совета заявил, что распад Советского Союза был счастливым событием не только для украинцев, грузин и поляков, но и для Европы.



Если Бы СССР Не Распался

Об этом Дональд Туск написал в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram.

По словам главы Европейского совета, распад Советского Союза "не был самой крупной геополитической катастрофой века".

В данный момент Дональд Туск, отметим, находится в Грузии.