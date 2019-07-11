Глава Европейского совета заявил, что распад Советского Союза был счастливым событием не только для украинцев, грузин и поляков, но и для Европы.
Об этом Дональд Туск написал в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram.
По словам главы Европейского совета, распад Советского Союза "не был самой крупной геополитической катастрофой века".
В данный момент Дональд Туск, отметим, находится в Грузии.
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