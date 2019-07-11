Немецкий фонд имени Бертельсманна провел опрос с целью выяснить, поддерживают ли жители Германии демократические принципы и видят ли угрозу в исламе.
О результатах исследования сообщает издание Deutsche Welle.
Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных — 89% — к демократии относятся положительно.
Каждый второй житель Германии, сообщает Deutsche Welle, видит в исламе угрозу и относится к нему настороженно.
Отметим, что негативное отношение к исламу выражено сильнее на востоке, чем на западе Германии. Примечательно, что на востоке мусульман проживает меньше — 50% против 57% на западе.
Враждебность к исламу чувствуют 13% опрошенных жителей Германии.
Также исследование выявило, передает Deutsche Welle, что примерно треть немцев считает ислам обогащением для Германии.
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