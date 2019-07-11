Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф опроверг заявления СМИ о попытке иранских кораблей осуществить захват британского танкера. Ранее мировые издания распространили информацию о том, что корабли Исламской республики пытались перехватить в Ормузском проливе судно British Heritage.
"Эти заявления не более чем провокация. Их специально распространяют для эскалации конфликта. Иранские корабли находятся на патрулировании в штатном режиме, и не предпринимали попыток перехвата", - пояснил Зариф.
Аналогичное заявление прозвучало в командовании Корпуса Стражей Исламской Революции.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что британские морпехи захватили иранский танкер, на котором перевозили нефть в Сирию. Танкер Grace 1 следовал на терминал нефте-перерабатывающего завода Баянис, который находится на территории Сирии и принадлежит компании, находящейся под санкциями Евросоюза.
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