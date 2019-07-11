Власти украинского города Харьков восстановили бюст советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Об этом на свой личной странице в социальной сети Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Напомним, что этим летом бюст маршалу СССР был повален местными националистами.
Примечательно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал тогда власти Харькова разобраться в ситуации.
О том, что бюст Жукова восстановят, Геннадий Кернес заявил 2 июня.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что член Сейма Латвии от Национального блока Эдвин Шноре назвал памятник освободителям Риги "атрибутом российской идеологии".
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