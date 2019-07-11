Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с его собственного предвыборного митинга.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Инцидент, пишут СМИ, произошел в городе Свалява в Закарпатье. Люди кричали "Ганьба!" и "Обокрал армию, всех обокрал!". Сообщается, что кто-то из перегородивших дорогу бывшему главу постсоветской республики людей пытался схватить его за пиджак.
Отметим, что в Закарпатье Петр Порошенко отправился в рамках предвыборной кампании своей партии "Европейская солидарность".
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