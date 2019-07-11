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Мэр Вашингтона: фонд обеспечения безопасности мероприятий США истощен

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Масштабное празднование Дня независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля истощило фонд для обеспечения безопасности на мероприятиях в Вашингтоне.

Об этом в своем открытом письме пишет мэр столицы США Мюриэль Баузер, сообщает издание The Washington Post.

По ее словам, Вашингтон на празднование Дня независимости потратил почти два миллиона долларов.

То мероприятие, напомним, называлось "Салют Америке" и было инициировано самим действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Зимой прошлого года глава государства попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне.

Трамп вдохновился праздничными мероприятиями в Париже по случаю Дня взятия Бастилии.

Мюриэль Баузер в своем письме заявляет также, что 7,3 миллиона долларов, которые фонд потратил на инаугурацию Дональда Трампа, так и не были возвращены фонду.

Мэр Вашингтона, сообщает издание The Washington Post, требует вернуть потраченные фондом средства.

Конгресс Соединенных Штатов Америки, указала также Баузер, за последние несколько лет выделил фонду лишь 13 миллионов долларов, в то время как ежегодные его расходы составляют почти 17 миллионов долларов.

Правительство США, отмечают американские средства массовой информации, пока никак не прокомментировало письмо мэра Вашингтона Мюриэль Баузер.

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Темы сша трамп
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