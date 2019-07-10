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Источник Правда.Ру

Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Мир » Бывший СССР » Украина print

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.


«Сюда хвостовик прилетел», - жительница ДНР показала...

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Издание "Украинская правда" сообщает, что в числе прочих машин под обстрел попал и автомобиль, в котором ехал сам председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Согласно предоставленной информации, Кириленко не пострадал.

Погиб, сообщает "Операция объединенных сил" в своем аккаунте в социальной сети Facebook, один военнослужащий — в кузов грузового автомобиля, за рулем которого находился солдат, попала противотанковая управляемая ракета.

Отметим, что инцидент произошел неподалеку от села Гранитное Волновахского района Донецкой области.

Напомним, что Донецкая областная государственная администрация до начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины располагалась в Донецке. После же была перемещена в Мариуполь, а затем в Краматорск.

Председатель Донецкой областной государственной администрации назначается на должность и освобождается от нее действующим президентом Украины по представлению Кабинета Министров постсоветской республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя.

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Темы война армия донецк донбасс украина
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