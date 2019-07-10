В Белоруссии осудили мужчину, участвовавшего в конфликте на юго-востоке Украины в составе армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
Согласно предоставленной информации, гражданина Белоруссии приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговорен белорус, уточняет пресс-служба Брестского областного суда, был "за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства".
Отметим, что приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Белорусское издание Tut. by сообщает, что осужденный мужчина — 44-летний житель Бреста, участвовавший в 2015 году в конфликте в Донбассе на стороне ДНР. В ходе заседания суда он подтвердил, что записался добровольцем по идейным соображениям.
Как сообщают средства массовой информации Белоруссии, гражданин постсоветской республики в конце минувшего года вернулся в Брест и сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.
Напомним, что в белорусское законодательство были внесены изменения, которые провозгласили участие в боевых действиях на территории иностранного государства уголовно наказуемым деянием.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белорусы составляют третью по численности национальную группу на украинской гражданской войне.
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