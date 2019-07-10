Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Литва должна распространять западные ценности по всему миру.


Литва поверила в \"русский мир\"?

Об этом заявила действующий президент постсоветской республики Даля Грибаускайте.

Заявление главы государства распространяет пресс-служба президентского дворца.

Согласно предоставленной информации, такое заявление Даля Грибаускайте сделала в ходе встречи с руководителями посольств и дипломатических представительств Литвы в международных организациях.

В мире сегодня, указала действующий президент постсоветской республики, "крепнут тенденции изоляции, национализма и популизма". Литва же, заявил Грибаускайте, должна быть "объединяющей силой, поддерживать систему твердой многосторонней идеи и распространять западные ценности".

Отметим, что это одно из последних выступлений Дали Грибаускайте в качестве президента Литвы. Она сложит свои полномочия уже послезавтра, 12 июля, в день инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.

Напомним, что Даля Грибаускайте занимала пост главы постсоветской республики с 2009 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грибаускайте призвала Вильнюс не вести диалог с "враждебными государствами".

Читайте также:

Литва смотрит на Россию широко закрытыми глазами — эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы литва прибалтика грибаускайте
Обсудить
Актуальная аналитика
Финансы
Долги россиян перестанут попадать к "черным коллекторам"
Техника красоты
Эффективные способы, которые помогут ускорить метаболизм
Советское наследие
Историк: Реабилитируйте Сталина и Эстония перестанет "плевать" на нашу историю
Новости Все >
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Какая погода ожидает россиян в ближайшие недели
Гинер все продал? ЦСКА сменил конечного бенефициара
Почему несистемная оппозиция так боится проверки подписей избирателей
Банда и младший брат Кангвы стали футболистами тульского "Арсенала"
Петербуржцы смогут проголосовать на 92 участках за пределами города
ФСИН: из колонии Кокорина и Мамаева не было побега
Вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Любовь Степушова Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Зюганов обвинил "некоторых чиновников" в ненависти к России
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Почему несистемная оппозиция так боится проверки подписей избирателей
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2"
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
В Екатеринбурге 7-летний мальчик работает кондуктором автобуса
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком в Москве
Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ