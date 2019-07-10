Литва должна распространять западные ценности по всему миру.
Об этом заявила действующий президент постсоветской республики Даля Грибаускайте.
Заявление главы государства распространяет пресс-служба президентского дворца.
Согласно предоставленной информации, такое заявление Даля Грибаускайте сделала в ходе встречи с руководителями посольств и дипломатических представительств Литвы в международных организациях.
В мире сегодня, указала действующий президент постсоветской республики, "крепнут тенденции изоляции, национализма и популизма". Литва же, заявил Грибаускайте, должна быть "объединяющей силой, поддерживать систему твердой многосторонней идеи и распространять западные ценности".
Отметим, что это одно из последних выступлений Дали Грибаускайте в качестве президента Литвы. Она сложит свои полномочия уже послезавтра, 12 июля, в день инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.
Напомним, что Даля Грибаускайте занимала пост главы постсоветской республики с 2009 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грибаускайте призвала Вильнюс не вести диалог с "враждебными государствами".
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