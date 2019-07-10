Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Они приехали в составе делегации от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
На встрече присутствовали еще два члена партии - сопредседатель Вадим Рабинович и член политсовета Тарас Козак. Примечательно, что встреча главы российского правительства с украинскими коллегами прошла в московском офисе партии "Единая Россия".
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