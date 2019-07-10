Зеленский подписал указ об открытии Чернобыльской зоны отчуждения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который снимает ранее установленные ограничения в районе Чернобыльской АЭС. По мнению украинского лидера, Чернобыль должен быть открыт для всех желающих: историков, туристов и ученых.



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"Чернобыльская зона - это уникальная местность, которую мы должны показать всему миру. С этого дня мы сформируем там зеленый коридор для всех желающих посетить зону, а также будем бороться с коррупцией в регионе", - заявил Зеленский на пресс-конференции.

Президент Украины отметил, что своим указом превратил закрытую зону отчуждения в "точку роста новой Украины".