Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи на официальном мероприятии.
Видеозапись инцидента распространяет немецкий телеканал n-tv.
Очередной приступ дрожи канцлера Германии произошел в ходе встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Отметим, что это уже третий приступ дрожи немецкого канцлера за месяц.
Напомним, что впервые приступ случился с Ангелой Меркель 18 июня текущего года. В ходе встречи с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер начала испытывать сильнейшую дрожь.
Примечательно, что присутствующие на встрече главу двух государств обратили внимание на недомогание Меркель, но на помощь ей не поспешили — скорее всего, побоялись нарушить протокол.
Во второй раз канцлер Германии испытала дрожь на приеме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ангела Меркель неоднократно заявляла, что никаких серьезных проблем со здоровьем у нее нет. То же самое говорили и ее приближенные.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тема самочувствия канцлера Германии стала самой обсуждаемой в немецких средствах массовой информации.
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