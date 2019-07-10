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Источник Правда.Ру

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи

Мир » Европа » Евросоюз print

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи на официальном мероприятии.

Видеозапись инцидента распространяет немецкий телеканал n-tv.

Очередной приступ дрожи канцлера Германии произошел в ходе встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Отметим, что это уже третий приступ дрожи немецкого канцлера за месяц.

Напомним, что впервые приступ случился с Ангелой Меркель 18 июня текущего года. В ходе встречи с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер начала испытывать сильнейшую дрожь.

Примечательно, что присутствующие на встрече главу двух государств обратили внимание на недомогание Меркель, но на помощь ей не поспешили — скорее всего, побоялись нарушить протокол.

Во второй раз канцлер Германии испытала дрожь на приеме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ангела Меркель неоднократно заявляла, что никаких серьезных проблем со здоровьем у нее нет. То же самое говорили и ее приближенные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тема самочувствия канцлера Германии стала самой обсуждаемой в немецких средствах массовой информации.

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Темы меркель германия
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