Турецкие власти заявили, что не планируют прекращать буровые работы в Средиземном море, а также в исключительной экономической зоне Кипра. Такое заявление правительство Турции сделало в связи с недавними предупреждениями первых лиц Евросоюза и греческого Кипра.
Анкара представила законные основания на бурение у побережья Кипра. Так, Турецкая Республика Северного Кипра выдала турецкой компании разрешение на буровые работы еще в 2011 году. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Турция не прекратит буровые работы в Средиземном море, даже если для обеспечения безопасности работ нужно будет привлечь армию.
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