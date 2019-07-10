Турция продолжит буровые работы на побережье Кипра

Турецкие власти заявили, что не планируют прекращать буровые работы в Средиземном море, а также в исключительной экономической зоне Кипра. Такое заявление правительство Турции сделало в связи с недавними предупреждениями первых лиц Евросоюза и греческого Кипра.



Фонд Сороса прекратил работу в Турции после критики со стороны Эрдогана / Новости от 27.11.2018 18:07

Анкара представила законные основания на бурение у побережья Кипра. Так, Турецкая Республика Северного Кипра выдала турецкой компании разрешение на буровые работы еще в 2011 году. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Турция не прекратит буровые работы в Средиземном море, даже если для обеспечения безопасности работ нужно будет привлечь армию.