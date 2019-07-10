Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за $580 тысяч

На лондонском аукционе Сhristie's продали первое издание романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". Стоимость лота составила 580 тысяч долларов. Книгу продали 9 июля в рамках торгов "Золотой век русской литературы". Всего за серию лотов, посвященных России, аукцион заработал около 2,83 миллионов долларов.



«Онегин» достался лучшим / Новости от 17.11.2018 10:45

Первое издание "Евгения Онегина" в стихах было выпущено в 1825 году Департаментом народного просвещения Санкт-Петербурга. Также особый интерес покупателей вызвало произведение Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" в редком двухтомном издании. Его стоимость оценили в 218 тысяч долларов. Ранее двухтомник принадлежал князьям Воронцовым.

Всего на торгах было представлено около 120 редких экземпляров книг русских писателей из частных европейских коллекций.