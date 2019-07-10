В Англии умер ребенок из-за ошибки врача

В английском графстве Лестершир умер трехлетний ребенок после того, как врач не смог поставить ему правильный диагноз. Кришан Сауджани страдал от синдрома Дауна. Родители мальчика вызвали медиков после того, как у него началась лихорадка, диарея и рвота.



Раненный в голову на салюте ребенок умер в больнице...

Прибывшие через три часа врачи госпитализировали ребенка, но оставили его одного в коридоре больницы, поскольку были заняты. Мальчик еще около четырех часов пролежал в коридоре, но когда он начал терять сознание отец побежал за врачами. Медики час пытались спасти жизнь Кришан Сауджани, но им не удалось этого сделать.

Следователи выяснили, что мальчик умер из-за ряда врачебных ошибок. К гибели ребенка привел сепсис, который медики не смогли вовремя выявить.