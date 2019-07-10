СМИ: Кремль может восстановить авиасообщение с Грузией

Российские власти рассматривают вариант восстановления авиасообщения с Грузией в случае нормализации ситуации. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в Министерстве иностранных дел РФ.



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Также правительство может отменить визовый режим для граждан Грузии. Источник утверждает, что власти могут пойти на такое решение из-за недавних заявлений грузинского правительства, а также из-за позиции Владимира Путина относительно целесообразности санкций против Тбилиси.

По мнению источника, Россия пойдет на такие шаги только в случае нормализации ситуации в Грузии, а также "прекращении русофобии".