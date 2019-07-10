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Пентагон потратил $1,2 млрд на военный парад в День независимости

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Американский телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Минобороны США потратило 1,2 миллиарда долларов на организацию военного парада 4 июля в День независимости Соединенных Штатов.


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В 2019 году празднование Дня независимости в Вашингтоне было не совсем обычным. Министерство обороны США организовало военный парад, на котором американцам показали военную авиацию, боевые машины пехоты M2 Bradley, а также танки M1A2 Abrams. Парад завершился праздничным фейерверком.

Телеканал CBS отмечает, что 1,2 миллиарда долларов - это сумма, которая была потрачена Пентагоном на организацию военного парада. На самом деле, стоимость организации всего праздника намного больше.

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Темы сша парад пентагон стоимость минобороны
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