Пентагон потратил $1,2 млрд на военный парад в День независимости

Американский телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Минобороны США потратило 1,2 миллиарда долларов на организацию военного парада 4 июля в День независимости Соединенных Штатов.



Парад Победы в Сирии: кадры с авиабазы Хмеймим / Новости от 09.05.2019 12:16

В 2019 году празднование Дня независимости в Вашингтоне было не совсем обычным. Министерство обороны США организовало военный парад, на котором американцам показали военную авиацию, боевые машины пехоты M2 Bradley, а также танки M1A2 Abrams. Парад завершился праздничным фейерверком.

Телеканал CBS отмечает, что 1,2 миллиарда долларов - это сумма, которая была потрачена Пентагоном на организацию военного парада. На самом деле, стоимость организации всего праздника намного больше.