Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, что у него были некие договоренности с Бараком Обамой по Украине. Российский лидер отметил, что не будет вдаваться в детали, поскольку в 2014 году американская сторона не выполнила свою часть договоренностей.



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"Могу просто сказать, что Барак Обама в 2014 году не сдержал слово и нарушил нашу договоренность, которую мы заключили в ходе телефонного разговора. Детали здесь ни к чему", - пояснил Владимир Путин.

О телефоном разговоре между Владимиром Путиным и Бараком Обамой в деталях рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, тогдашний президент США Барак Обама позвонил Владимиру Путину и попросил его не отговаривать украинского лидера Виктора Януковича подписывать соглашение с оппозицией.