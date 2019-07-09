Апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что у президента США Дональда Трампа не может быть права блокировать пользователей Twitter за критику в его адрес.
В документе решения суда утверждается, что должностное лицо не имеет права исключить персону из онлайн-диалога, поскольку она высказывает свое мнение. То, что Трамп может быть несогласен с другим пользователем социальной сети не дает ему права блокировать его, либо предпринимать другие ограничительные меры.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп часто злоупотребляет твиттером. Перед обедом на саммите G20 он написал, что "представляет США на саммите очень хорошо".
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